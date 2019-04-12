Над кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским сгущаются тучи. В Верховной раде актеру предъявили серьезные обвинения: там утверждают, что в 2014 году он уклонился от призыва на войну в Донбассе.

Над кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским сгущаются тучи. В Верховной раде актеру предъявили серьезные обвинения: там утверждают, что в 2014 году он уклонился от призыва на войну в Донбассе.Остудить пыл рвущегося к власти юмориста решила депутатукраинского парламента Татьяна Черновол. По ее словам, один из кандидатов впрезиденты "не готов брать на себя функции защитника".Депутат имела в виду актера Владимира Зеленского. За неделюдо второго тура выборов президента Украины – 2019 рейтинг юмориста в два разавыше, чем у его оппонента – главы государства Петра Порошенко.Президентом Зеленский быть не может уверена Черновол. По еесловам, в 2014 году актер уклонился от призыва на войну в Донбассе. Но всказанном парламентарий сама не уверена: предъявляя обвинение шоумену, онаиспользовала выражение "вроде как".Черновол попросила Минобороны проверить информацию ипровести официальное расследование в отношении . Она напомнила, что уклонение от воинскихобязанностей – уголовное наказуемое деяние."Также хотелось бы услышать, если это право, возбужденоли по этому поводу уголовное производство, ведь речь идёт про такоепреступление, как дезертирство", – заключила депутат Верховной рады.Напомним, ранее вокруг Зеленского разразился скандал сосдачей анализов на алкоголь и запрещенные вещества. В штабе Петра Порошенкопоставили под сомнение результаты теста оппонента и предложили пройти повторнуюсдачу.Украинский лидер намекнул на употребление оппонентомзапрещенных препаратов. По словам Порошенко, президентом и главнокомандующимвооруженными силами не может быть человек с наркотической зависимостью.Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.Для победы и Порошенко достаточно набрать простое большинствоголосов – 50% плюс 1.