Над кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским сгущаются тучи. В Верховной раде актеру предъявили серьезные обвинения: там утверждают, что в 2014 году он уклонился от призыва на войну в Донбассе.
Над кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским сгущаются тучи. В Верховной раде актеру предъявили серьезные обвинения: там утверждают, что в 2014 году он уклонился от призыва на войну в Донбассе.
Остудить пыл рвущегося к власти юмориста решила депутат
украинского парламента Татьяна Черновол. По ее словам, один из кандидатов в
президенты "не готов брать на себя функции защитника".
Депутат имела в виду актера Владимира Зеленского. За неделю
до второго тура выборов президента Украины – 2019 рейтинг юмориста в два раза
выше, чем у его оппонента – главы государства Петра Порошенко.
Президентом Зеленский быть не может уверена Черновол. По ее
словам, в 2014 году актер уклонился от призыва на войну в Донбассе. Но в
сказанном парламентарий сама не уверена: предъявляя обвинение шоумену, она
использовала выражение "вроде как".
Черновол попросила Минобороны проверить информацию и
провести официальное расследование в отношении . Она напомнила, что уклонение от воинских
обязанностей – уголовное наказуемое деяние.
"Также хотелось бы услышать, если это право, возбуждено
ли по этому поводу уголовное производство, ведь речь идёт про такое
преступление, как дезертирство", – заключила депутат Верховной рады.
Напомним, ранее вокруг Зеленского разразился скандал со
сдачей анализов на алкоголь и запрещенные вещества. В штабе Петра Порошенко
поставили под сомнение результаты теста оппонента и предложили пройти повторную
сдачу.
Украинский лидер намекнул на употребление оппонентом
запрещенных препаратов. По словам Порошенко, президентом и главнокомандующим
вооруженными силами не может быть человек с наркотической зависимостью.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
Для победы и Порошенко достаточно набрать простое большинство
голосов – 50% плюс 1.