Черный лесоруб, подозреваемый в вырубке леса различных пород вблизи одной из деревень Пеновского района Тверской области арестован. Сумма ущерба составляет более 23 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Под топор житель Осташкова отправил более 1400 деревьев, среди которых ель, осина, сосна, береза.

Черный лесоруб, подозреваемый в вырубке леса различных пород вблизи одной из деревень Пеновского района Тверской области арестован. Сумма ущерба составляет более 23 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Под топор житель Осташкова отправил более 1400 деревьев, среди которых ель, осина, сосна, береза.Как сообщает ГТРК "Тверь", по данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный от дачи показаний отказался, за совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.Принимая во внимание тяжесть преступления, особо крупный размер ущерба, а также неоднократное привлечение молодого человека к административной ответственности за незаконную рубку, суд избрал в отношении злоумышленника меру пресечения - заключение под стражу на два месяца.