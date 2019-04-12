Сегодня в Судане произошел государственный переворот. Мятеж возглавил министр обороны. Он уже выступил со специальным видеообращением к нации и заявил, что правительство распущено. Президент Омар аль-Башир арестован. Ближайшие 3 месяца в Судане будет действовать чрезвычайное положение.

Сегодня в Судане произошел государственный переворот. Мятеж возглавил министр обороны. Он уже выступил со специальным видеообращением к нации и заявил, что правительство распущено. Президент Омар аль-Башир, который возглавлял страну 30 лет, арестован. Ближайшие 3 месяца в Судане будет действовать чрезвычайное положение. А это значит, что все границы и воздушное пространство будут закрыты.Зловещие силуэты на фоне африканского солнца. Это камуфляжная форма, которою сорвали с тех, кто ночью прорывался в толпу. По некоторым данным, это были переодетые сотрудники министерства безопасности. Их раздели и арестовали офицеры министерства обороны. Это и есть государственный переворот: суданская армия выступила против своего верховного главнокомандующего — президента страны.Несколько десятков тысяч людей: мимо постамента советскому МиГ-17 у главного входа в генеральный штаб физически не пройти. Но толпа растет. В столицу Судана Хартум едут сейчас со всей страны. Некогда богатый Судан после введения в 1997 году американских санкций с традиционной формулировкой "поддержка терроризма" стал постепенно сползать в нищету. За планкой бедности сейчас 40 процентов населения, инфляция и безработица зашкаливают.Классическая схема: военные полностью контролируют радио и телевидение, автомагистрали, железную дорогу и аэропорт. Народ ликует. Планируют провести на площади праздничное жертвоприношение барана.— Его свергли, его свергли.— Они сдались, мы победили, — ликует толпа.Весь день — разные версии. По одной версии, президент аль-Башир арестован, по другой, покинул территорию страны. К вечеру на государственном телевидении Судана показали обращение министра обороны к народу."Президента удерживают в безопасном месте: принято решение, что во время двухлетнего переходного периода вооруженные силы будут руководить страной", — заявляет министр обороны Республики Судан Бен Ауф.Придя к власти в результате военного переворота, аль-Башир лишается власти тем же путем.Судан — третья по величине страна в Африке, богатая полезными ископаемыми, среди которых и главное: со своими полутора миллиардами баррелей разведанной нефти — сороковая позиция в мире, по данным ОПЕК. Но через страну проходит транзит черного золота из Южного Судана. Другого маршрута просто нет. И пусть не де-юре, но де-факто Хартум контролирует еще 3,5 миллиарда баррелей. И до недавнего времени часто играл ценами за транзит.Теперь — новая власть, и будут новые условия транспортировки нефти. От того, какие, во многом зависит и ответ на вечный вопрос — сui prodest? Кому выгоден суданский государственный переворот?