Актер Андрей Гайдулян уехал в Лос-Анджелес на съемки. Звезда сериала Универ мечтает покорить Голливуд. О планах артиста рассказал пресс-секретарь Антон Богословский.

Актер Андрей Гайдулян уехал в Лос-Анджелес на съемки. Звезда сериала "Универ" мечтает покорить Голливуд. О планах артиста рассказал пресс-секретарь Антон Богословский.Недавно актер завершил работу над новым сезоном сериала "СашаТаня" и уехал в Соединенные Штаты, чтобы принять участие в зарубежном проекте. Он пробудет в Лос-Анджелесе до 20 апреля.Представитель артиста подчеркнул, что Андрей Гайдулян уже не в первый раз работает с западными режиссерами. Он уже снялся в нескольких фильмах, однако в широкий прокат эти ленты выйдут только в Америке.Звезда давно хочет работать в США и готова потратить много времени и сил ради своей мечты. Так, в свободное время Андрей Гайдулян усиленно изучает английский язык. "Я начал смотреть исключительно фильмы на английском языке, с субтитрами. Каждый день я занимаюсь с учителем", – передает его словаИзвестно, что в Лос-Анджелес артист приехал с новой избранницей Александрой Велескович. Как сообщают некоторые СМИ, влюбленные уже сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, уточняет .