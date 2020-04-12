США обогнали Италию по количеству жертв коронавируса. На территории Соединенных Штатов за время пандемии из-за COVID-19 скончалось свыше 20 тысяч человек. Среди них - и медики, которые были вынуждены работать без средств защиты из-за нехватки в стране масок.

США обогнали Италию по количеству жертв коронавируса. На территории Соединенных Штатов за время пандемии из-за COVID-19 скончалось свыше 20 тысяч человек. Среди них — и медики, которые были вынуждены работать без средств защиты из-за нехватки в стране масок.Холодный зал церкви, пустые стулья, из гостей – лишь по одному свидетелю, и те держатся на расстоянии полутора метров. Вместо фаты главным атрибутом невесты становится защитная маска. Но для Татьяны Датоллы это уже не важно. Главное, что вообще позволили сыграть свадьбу в условиях карантина, в котором Италия живет уже больше месяца."Мне, конечно, немного грустно, что родственники из Неаполя не смогли приехать. Но мы так давно этого ждали, мы подали заявку еще год назад, до всех этих событий, поэтому мэрия Рима сделала для нас исключение. Нужно двигаться вперед в любой ситуации", — говорит невеста.Несмотря на все введенные меры и помощь от других стран, в частности России, в Италии по-прежнему растет и число заразившихся, и число погибших. Впрочем, по обоим показателям все антирекорды побили США. Штаты официально обошли Италию и стали первыми в мире по числу смертей от коронавируса. Теперь их больше 20 тысяч."Мы сегодня собрались здесь, чтобы почтить память медиков, отдавших свои жизни в борьбе с коронавирусом. Это и доктора, и медсестры, и работники лабораторий, даже секретари. Они пали, как герои этой пандемии. Многие заразились просто потому, что им не хватило защитных средств, тех же масок", — говорит медсестра Алана Куэто.За обеспечение медиков средствами защиты уже взялся частный бизнес. В художественных студиях на лазерных станках вырезают выкройки и собирают пластиковые маски. Есть и такие умельцы, что создают подобную защиту для лица, не выходя из дома – на 3D-принтере."Меня об этом никто не просил. Ну, а как иначе? Ситуация ведь ужасающая. Я собрал команду через соцсети, и мы узнаем, в каких госпиталях есть потребность в масках. Каждый дома создает столько, сколько может, а потом в контейнерах мы отправляем их в больницы", — объясняет инженер Транс Лаулати.На помощь медикам пошло и население Мексики. Здесь защитные средства также создают на дому, но не из пластика на 3D-принтере. Маски плетут руками из пальмовых листьев. Материал, может быть, не лучший, зато его в избытке. А по мнению рукодельниц, для мексиканцев даже такая защита лучше, чем ее отсутствие.