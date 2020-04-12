Руководство лондонского Арсенала пообещало футболистам не сокращать зарплаты из-за пандемии коронавируса. Однако поставило одно условие: игроки канониров должны по итогам сезона пробиться в зону Лиги чемпионов. Иначе они лишатся части своих доходов.

Руководство лондонского "Арсенала" пообещало футболистам не сокращать зарплаты из-за пандемии коронавируса. Однако поставило одно условие: игроки "канониров" должны по итогам сезона пробиться в зону Лиги чемпионов. Иначе они лишатся части своих доходов.По информации Telegraph, клуб покроет все финансовые убытки, связанные с паузой в чемпионате, если "Арсенал" удачно завершит сезон. Правда, сделать это будет непросто. До перерыва в турнире лондонская команда занимала девятое место, набрав 40 очков в 28 играх. От четвертой строчки, которая позволит "канонирам" попасть в Лигу чемпионов, их отделяет восемь очков.Напомним, что чемпионат Англии по футболу был прерван из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Возобновление турнира пока остается под вопросом.