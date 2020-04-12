Известный в прошлом футболист сборной России и санкт-петербургского Зенита Андрей Аршавин на один день стал курьером. Он разносил продукты питания для болельщиков сине-бело-голубых старше 65 лет, являющихся владельцами абонементов.

Известный в прошлом футболист сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Аршавин на один день стал курьером. Он разносил продукты питания для болельщиков сине-бело-голубых старше 65 лет, являющихся владельцами абонементов.Экс-футболист национальной команды принял участие в программе родного клуба, который в дни карантина помогает людям пережить непростые времена.Как сообщает официальный Twitter "Зенита", Аршавину перед выходом на курьерскую смену измерили температуру, выдали перчатки и маску, обеспечив его еще и средствами дезинфекции.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от zenit_spb (@zenit_spb) 10 Апр 2020 в 5:33 PDT"Зенит" принял решение доставлять продукты возрастным болельщикам клуба до 30 апреля, пока длится режим самоизоляции, связанный с пандемией коронавируса. Если он будет продлен, сине-бело-голубые намерены и дальше помогать пожилым людям.