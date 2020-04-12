Российские суды в связи с ситуацией с распространением коронавируса рассматривают сейчас только дела и материалы безотлагательного характера, сообщил судья, секретарь Пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на Петербургском международном юридическом форуме, которые проходит в режиме онлайн.

Российские суды в связи с ситуацией с распространением коронавируса рассматривают сейчас только дела и материалы безотлагательного характера, сообщил судья, секретарь Пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на Петербургском международном юридическом форуме, которые проходит в режиме онлайн.Судья уточнил, что в эту категорию попадают дела о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, об охране здоровья, собственности, дела, которые рассматриваются в упрощенном порядке, а также те, все участники которых подали ходатайства о рассмотрении в их отсутствии.Как заявил судья, к категориям безотлагательных дел следует также относить дела, связанные со срочным оказанием медицинской помощи, защиты основополагающих и свобод человека с учетом конкретных обстоятельств. Ускоренного рассмотрения требуют и дела о возмещении ущерба при нанесении вреда здоровью, семейные споры о детях, а также споры, возникающие в трудовых правоотношениях: об увольнении, взыскании зарплаты и тому подобные.При этом, продолжил Момотов, Верховный суд дал судам право самостоятельно принимать решение относительно рассмотрения того или иного дела, учитывая различные обстоятельства. "При определении возможности отнесения дела к категории безотлагательного характера следует учитывать и такой критерий, как значимость исхода дела", — приводит слова Момотова "Интерфакс".Еще одно важное обстоятельство, о котором сказал секретарь Пленума Верховного суда: суды, принимая решения по различным делам, должны учитывать указы президента РФ и нерабочих днях (с 30 марта по 30 апреля). Эти дни не должны включаться в сроки, установленные судом по тому или иному делу.Ограничения для работы российских судов Верховный суд ввел с 19 марта. Им предписано рассматривать только безотлагательные дела, а при наличии технической возможности делать это в режиме видеоконференции. В то же время, начиная с 8 апреля Верховный суд разрешил судьям самостоятельно принять решения о рассмотрении дел, которые не относятся к категории безотлагательных.