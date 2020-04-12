Саудовская Аравия и Россия смогли остановить ожесточенную нефтяную войну, обрушившую цены на топливо. Но, возможно, сокращение добычи не позволит вернуть цены в диапазон, экономически приемлемый для производителей. Об этом пишет американский политолог Ариэль Коэн в журнале Forbes.

Саудовская Аравия и Россия смогли остановить ожесточенную нефтяную войну, обрушившую цены на топливо. Но, возможно, сокращение добычи не позволит вернуть цены в диапазон, экономически приемлемый для производителей. Об этом пишет американский политолог Ариэль Коэн в журнале Forbes.Между тем 13 американских сенаторов из нефтяных штатов провели длительную беседу с послом Саудовской Аравии в Вашингтоне, сообщает "Си-эн-эн". Они выразили свою растерянность по поводу ценовой войны на нефтяном рынке, которая наносит урон американским производителям и вредит отношениям между Вашингтоном и Эр-Риядом.Ежедневная деловая газета Германии Handelsblatt отмечает, что остается неясным, удастся ли стабилизировать рынок на фоне глобального кризиса и резкого снижения спроса на нефть. Во всем мире из-за борьбы с коронавирусом миллиарды людей сидят на карантине и авиасообщение практически остановилось.Переговоры по сокращению добычи нефти продолжались два дня в режиме видеоконференции. Сначала в рамках ОПЕК+, потом с привлечением стран "Большой двадцатки". В итоге в стабилизации рынка энергоносителей участвуют 23 государства.