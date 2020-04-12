Пасха в этом году не будет менее радостной и светлой, если в Россию не удастся доставить Благодатный огонь, который каждый год вот уже почти 20 лет привозят со Святой Земли накануне этого церковного праздника, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Пасха в этом году не будет менее радостной и светлой, если в Россию не удастся доставить Благодатный огонь, который каждый год вот уже почти 20 лет привозят со Святой Земли накануне этого церковного праздника, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Выступая в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, 11 апреля, он отметил, что традиция принесения Благодатного огня из Иерусалима сложилась сравнительно недавно — еще в советское время ничего подобного не было. "Мы совершали Пасху без Благодатного огня, и она от этого не становилась менее благодатной", — сказал иерарх.Митрополит Иларион также сообщил, что Русская православная церковь готова закрыть храмы для верующих, если этого потребуют местные власти по эпидемиологическим соображениям. Вместе с тем он заверил, что в таких регионах богослужения будут совершаться все равно, хотя число священнослужителей будет ограничено. Там, где это возможно, будет организована трансляция богослужений, добавил иерарх."Самое главное сейчас — это сохранить жизнь людей, поэтому в каждой епархии, в каждом приходе принимаются соответствующие меры",— подчеркнул митрополит Иларион.Он рассказал, что, если богослужение в том или ином регионе можно проводить в храме, на пол наносится разметка, чтобы верующие располагались на расстоянии в полтора-два метра друг от друга. Те, кому места в храме не хватит, будут молиться на улице, также стоя на размеченных местах.7 апреля МИД Израиля сообщил, что церемония схождения Благодатного огня в этом году пройдет без участия паломников. После церемонии огонь доставят в аэропорт Тель-Авива, где его будут ждать делегации православных стран. Организатором принесения Благодатного огня в Москву традиционно выступает Фонд Андрея Первозванного. Там уже предупредили, что в связи с ситуацией с распространением коронавируса в аэропорту Внуково раздавать огонь не будут, а сразу повезут к началу патриаршего богослужения.Ранее протоиерей, настоятель храма великого князя Александра Невского при МГИМО, председатель комиссии по миссионерству и катехизации Москвы, Игорь Фомин дал верующим рекомендацию во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения.Скоро Вербное воскресенье, затем Страстная неделя, а Пасха выпадает на 19 апреля.