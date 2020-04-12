В Москве и Петербурге запрещено посещение и кладбищ. И это под Пасху.

В Москве и Петербурге запрещено посещение и кладбищ. И это под Пасху. Но, во-первых, сейчас запрет на походы на кладбище — это сбережение живых. Во-вторых, как объяснил всем известный Владимир Легойда, посещение могил на Пасху не является церковной традицией — такая практика сложилась в советское время, когда рядом было не найти храм. Но как быть сейчас, когда храмов много, но на дворе эпидемия? Например, быть ли на православную Пасху схождению Благодатного огня в Иерусалиме?Чужие здесь не ходят. Старый Иерусалим вновь, как десять веков назад, стал крепостью. Шлагбаумы на въезде, патрули у ворот. Даже местные жители не могут сегодня попасть к Стене плача или дойти до пустынной площади церкви Воскресенья. Прогулки ограничены стометровой зоной в районе дома. Не было пятничной молитвы мусульман у мечети Аль-Акса, иудеи не отмечали Песах у Стены плача.В канун Вербного воскресенья древний Иерусалим совершенно пуст. Закрыт международный аэропорт имени Бен Гуриона, и на Святую землю не в состоянии прилететь паломники. Да и местные христиане не могут приехать в полностью блокированный город. То, что раньше отмечалось многолюдным крестным ходом с пальмовыми ветвями и хоругвями, будет отмечено лишь скромной службой с участием нескольких монахов.Закрыты магазины, лавки, кафе, гостиницы, туристические центры. Обитатели Старого города выходят из дома в медицинских масках лишь за продуктами и в аптеку."Свидетельств того, чтобы в храмах молилось одно духовенство, нет. Я не помню такого", — сказала Яна Чехановец, археолог, жительница Иерусалима.Еще вчера казалось, что у Святой земли — индульгенция от эпидемий. Источники рассказывают лишь об одном "чумном море" в VI веке нашей эры. Но и тогда, в эпоху Византии, священство не закрывалось от паствы на ключ.С точки зрения истории это беспрецедентно: ни в латинском королевстве крестоносцев, ни во время османского правления, ни в новейшей истории двери храма Гроба не закрывались так надолго. Внутри есть несколько монахов, служба ведется при закрытых дверях. Монахи открывают слуховое окошечко, чтобы общаться с внешним миром, но даже во времена Юстиниана, когда на Ближнем Востоке свирепствовала чума, двери главной христианской святыни не закрывались.В монастырях молитва не прекращается. Однако с причастием и исповедью придется подождать."Все Церкви будут участвовать. Все службы будут происходить, правда, в малом количестве, только священнослужители , потому что так требует сегодня время", — отметил Эммануил, архимандрит Армянской Православной Апостольской Церкви на Святой земле.Ожидающие немедленного конца света как о знаках Апокалипсиса вспоминают о засохшем Мамврийском дубе в Хевроне и боятся, что Благодатный огонь не будет освящен в Великую субботу. Однако огонь будет. И даже доставленный специальным рейсом попадет в Москву в канун пасхальной службы."18 апреля будет молитва с малым числом священников от основных православных конфессий. Затем греческий монах вынесет огонь к Яффским воротам, где его примут послы десяти стран", — сказал Акива Тор, директор Департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля.Отчаяние и тьма предшествуют чуду Воскресения. И лампадка с иерусалимским огнем через неделю освятит патриаршую службу в московском храме Христа Спасителя как символ надежды и победы над смертью.