В Москве утвержден порядок получения и использования цифровых пропусков - меры вводятся в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Пешеходам такие документы пока не нужны, они понадобятся только для поездок.

В Москве утвержден порядок получения и использования цифровых пропусков — меры вводятся в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Пешеходам такие документы пока не нужны, они понадобятся только для поездок.Оформление начнется с понедельника, 13 апреля, а со среды эти документы станут обязательными, передает телеканал "Россия 24". Такие же меры вводятся и в Московской области. Заказать пропуска можно на портале mos.ru или на uslugi.mosreg.ru. Цифровые документы разделяются по видам: для поездок на работу, в больницу, а также в магазин или по другим делам.Пропуск действителен в столице и области. Кроме того, на въездах в Москву дежурят экипажи ГИБДД. Инспекторы спрашивают у водителей машин с номерами других регионов о цели посещения города.Получить цифровой пропуск можно тремя способами: либо на портале mos.ru, либо отправив СМС на номер 7377, либо позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77. Указать в том числе нужно будет имя, отчество и фамилию, паспортные данные, номер мобильного телефона. Для передвижения на личном транспорте — номер автомобиля. На общественном — номер карты "Тройка" или "Стрелка", если они есть. И главное — нужно обозначить цель поездки.Тем, кто направляется на работу, пропуска будут выдаваться до 30 апреля включительно. Разрешаются поездки туда и обратно, а также служебные разъезды. При необходимости посетить медучреждение пропуск можно получить на один день, но количество их в неделю не ограничено.Для поездок в личных целях — например, в магазин или на дачу, — пропуск также будет выдаваться на один день, на поездку туда и обратно. Пропуск такой категории можно получить два раза в неделю. При проверке нужно показать полученный цифровой пропуск на экране смартфона или его распечатку, а также предъявить паспорт.Цифровые пропуска не потребуются тем, кто моложе 14 лет. Право на поездки без таких пропусков будет у военных, полицейских, судей и других служащих, у которых есть удостоверения государственного образца. Пешком ходить можно будет без пропуска всем, но при этом соблюдать установленные правила и ограничения.С 15 апреля цифровой пропуск понадобится не только водителям в Москве и области, но и каждому пассажиру. По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, это касается как личных автомобилей, так и такси. Электронный документ нужен и для поездок на велосипеде или электросамокате. А если гражданин по пути на дачу или с дачи заедет в магазин, то для этого отдельный пропуск не нужен: такая остановка считается промежуточной, и для нее достаточно уже оформленного документа.