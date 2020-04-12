Спада эпидемии коронавирусной инфекции в России нужно ждать не раньше июня, считает доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. Ранее этот же срок при наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 в России называл советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.

Спада эпидемии коронавирусной инфекции в России нужно ждать не раньше июня, считает доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. Ранее этот же срок при наиболее оптимистичном развитии ситуации с коронавирусом COVID-19 в России называл советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.Это самый оптимистичный сценарий, подчеркнул Малеев, и его вероятность зависит от ответственных действий россиян — соблюдения самоизоляции и других указаний правительства. По словам Зуева, если бы в России не было роста заболеваемости, можно было бы говорить о прохождении пика эпидемии в середине апреля. Однако "смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо", цитирует вирусолога РИА Новости.По мнению многих специалистов, эпидемия COVID-19 в России достигнет пика в ближайшие две-три недели. В частности, глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова 7 апреля высказывала мнение о том, что в течение 10-14 дней уровень заболеваемости выйдет на плато.Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов считает этот прогноз довольно оптимистичным. По его словам, говорить пока можно только о пике эпидемии, но не о ее завершении.А по мнению специалиста в области прикладной математики, профессора РАН Каримы Нигматулиной-Мащицкой, пиков заболеваемости COVID-19 в России будет несколько. На развитие эпидемии повлияют большая территория страны и относительно низкий средний объем пассажиропотока между городами, считает она.