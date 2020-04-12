Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили дерзкий побег из учреждения в ночь на воскресенье, 12 апреля. Момент ЧП попал в объективы камер видеонаблюдения. Полиция ведет поиски беглецов.

Камеры наблюдения, установленные в помещениях Иркутской областной психиатрической больницы № 1, запечатлели дерзкий побег, произошедший в ночь на воскресенье, 12 апреля.На записи видно, как пациент подошел к дежурившим медицинским работникам и схватил женщину, приставив к ее шее некий предмет. Все произошло внезапно, поэтому медики не успели среагировать на нападение.После этого группа мужчин покинула учреждение и скрылась в неизвестном направлении.Как сообщалось ранее, сбежали шесть мужчин в возрасте от 19 до 28 лет, полиция ведет их поиски.