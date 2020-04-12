Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач Александр Мясников в своем Telegram. А вот хваленая медицина США и Европы буквально рухнула от небольшого по отношению к общей смертности количества тяжелых случаев.

Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram. А вот хваленая медицина США и Европы буквально рухнула от небольшого по отношению к общей смертности количества тяжелых случаев.Мясников подчеркнул, что в России больше коек на душу населения, чем на Западе, равно как ИВЛ и СИЗов. И выразил надежду, что ими пользоваться не придется.Кроме того, медика возмутили разговоры о немецком чуде и замалчивание русского, хотя в России меньше 100 смертей на 145 миллионов человек, а в Германии – 2,8 тысячи на 82 миллиона.Мясников поспешил успокоить свою аудиторию. Так или иначе коронавирусом переболеет большинство, появится коллективный иммунитет. Сейчас нужно постараться безболезненно пережить презентацию нового вируса и его имплантацию из животного мира в человеческий. И ни в коем случае не паниковать, потому что паника, приводящая к инфарктам и инсультам, убивает больше народу, чем ОРВИ.