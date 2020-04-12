Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Ванкувер Кэнакс Николай Голдобин принял решение продолжить карьеру в России. 24-летний российский хоккеист решил попробовать свои силы в КХЛ. В ближайшее время он подпишет контракт с московским ЦСКА.

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Ванкувер Кэнакс" Николай Голдобин принял решение продолжить карьеру в России. 24-летний российский хоккеист решил попробовать свои силы в КХЛ. В ближайшее время он подпишет контракт с московским ЦСКА.Как сообщает "Спорт-экспресс", соглашение с армейцами будет рассчитано на два года. Отметим, что нынешний сезон Голдбин начинал в "Ванкувере", однако провел за него лишь один матч. "Кэнакс" выставили россиянина на драфт отказов.Всего в НХЛ будущий форвард ЦСКА провел 125 матчей, набрав 46 (19 шайб + 27 передач) очков.