Руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Козлов рассказал, что в течение года в России появится ДНК-вакцина против коронавируса COVID-19.

Руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Козлов рассказал, что в течение года в России появится ДНК-вакцина против коронавируса COVID-19.В отличие от вакцины, для которой используется убитый вирус, ДНК-вакцина безопасна, передает РИА Новости со ссылкой на эксперта. У нее нет побочных эффектов.Уже известно, какие гены будут использоваться для вакцины и в какие вектора на основе ДНК они будут вставлены. При попадании в организм вакцина будет синтезировать те белки, которые вставлены в вектор, и таким образом будет вырабатываться иммунитет на них, рассказал Козлов.Он отметил, что в течение нескольких месяцев вакцина пройдет испытания на животных. Затем начнется этап клинических исследований с участием добровольцев.Ранее академик РАН Виктор Малеев заявил, что об окончательной победе над коронавирусом можно будет сказать только тогда, когда будет разработана вакцина и привиты все граждане.