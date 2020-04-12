Нападающий московского Локомотива Джефферсон Фафран признался, что его негативное высказывание о снижении зарплат футболистам клуба было шуткой. По словам перуанского легионера железнодорожников, игроки красно-зеленых договорились таким образом обыграть тему сокращения своих доходов.

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фафран признался, что его негативное высказывание о снижении зарплат футболистам клуба было шуткой. По словам перуанского легионера "железнодорожников", игроки красно-зеленых договорились таким образом обыграть тему сокращения своих доходов."Шутка касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Это было согласовано всеми футболистами клуба за несколько дней до эфира. Хочу еще раз подчеркнуть: это была шутка. В трудное время нужно быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо", – цитирует футболиста Чемпионат.com.Напомним, что 11 апреля Фарфан в Instagram побеседовал с партнером по сборной Перу Роберто Гуизасолой. В ходе разговора форвард "Локомотива" жестко раскритиковал руководство клуба за снижение зарплат.Ранее было объявлено, что футболисты красно-зеленых согласились на сокращение выплат по контрактам на 40 процентов.