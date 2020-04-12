В матче четвертого тура чемпионата Белоруссии по футболу Городея на поле домашнего стадиона обыграла минское Динамо с минимальным счетом – 1:0.

В матче четвертого тура чемпионата Белоруссии по футболу "Городея" на поле домашнего стадиона обыграла минское "Динамо" с минимальным счетом – 1:0.У победителей встречи единственный мяч на 16-й минуте забил 23-летний российский форвард Сергей Архипов, реализовавший пенальти. Стоит отметить, что гости доигрывали встречу в меньшинстве – красную карточку на 65-й минуте получил Ришар Данило."Городея" одержала вторую победу кряду и с шестью очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Динамо", потерпевшее третье поражение в четырех играх, расположилось на 14-й строчке, имея в активе три очка.Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 1,7 миллиона человек, из которых 108 тысяч скончались.