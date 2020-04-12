Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов опроверг сообщение о том, что руководитель Пангодинского месторождения отдохнул за границей, скрыл это и заразил коллег.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов опроверг сообщение о том, что руководитель Пангодинского месторождения отдохнул за границей, скрыл это и заразил коллег.В своем видеообращении VK чиновник подчеркнул, что не может не отреагировать на историю, разворачивающуюся в соцсетях. Версия с отдыхом за границей стала чуть ли не официальной.Но сам Артюхов получил информацию от спецслужб и может утверждать, что тот человек не был в Италии и вообще нигде за границей с прошлого года.В Пангоды зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом, один человек умер.Поселок Пангоды находится в Надымском районе ЯНАО. Развитие поселка обеспечили активная добыча природного газа, строительство газопроводов Надым−Пунга и Надым−Центр. Претендует на получение статуса города.