Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов опроверг сообщение о том, что руководитель Пангодинского месторождения отдохнул за границей, скрыл это и заразил коллег.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов опроверг сообщение о том, что руководитель Пангодинского месторождения отдохнул за границей, скрыл это и заразил коллег.
В своем видеообращении VK чиновник подчеркнул, что не может не отреагировать на историю, разворачивающуюся в соцсетях. Версия с отдыхом за границей стала чуть ли не официальной.
Но сам Артюхов получил информацию от спецслужб и может утверждать, что тот человек не был в Италии и вообще нигде за границей с прошлого года.
В Пангоды зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом, один человек умер.
Поселок Пангоды находится в Надымском районе ЯНАО. Развитие поселка обеспечили активная добыча природного газа, строительство газопроводов Надым−Пунга и Надым−Центр. Претендует на получение статуса города.