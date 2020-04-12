Форвард хоккейной сборной России и столичного ЦСКА Кирилл Капризов отказывается подписывать новый контракт с армейским клубом. При этом хоккеист готовится заключить соглашение с агентством, сертифицированным Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги.

Форвард хоккейной сборной России и столичного ЦСКА Кирилл Капризов отказывается подписывать новый контракт с армейским клубом. При этом хоккеист готовится заключить соглашение с агентством, сертифицированным Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги.Капризов был выбран на драфте клубом НХЛ "Миннесота Уайлд" в 2015 году под 135-м номером, но за океаном не играл ни сезона. В КХЛ он выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и ЦСКА, с которым в 2019 году выиграл Кубок Гагарина.Как сообщает The Athletic, нынешний агент хоккеиста Дэн Мильштейн, якобы, больше не представляет интересы Капризова. Отмечается, что хоккеист никогда не подписывал официального контракта с агентом, который, тем не менее, организовал несколько встреч игрока с представителями "Миннестоы".