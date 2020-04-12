Вы что меня бьете, на каком основании?, - контролер, пытавшийся не пустить мужчину с недействительным билетом на станцию, насколько увлекся, что избил оппонента, нанеся ему серию ударов в лицо. Конфликт снял на видео случайный очевидец.

Очевидец запечатлел на видео конфликт между контролером и пассажиром, закончившийся избиением одного из участников противостояния.Как утверждает автор видео, события, попавшие в объектив камеры его смартфона, разворачивались в субботу, 11 апреля, на станции "47 километр" в подмосковном Раменском.По предварительным данным, причиной недопонимания между спорщиками стало желание мужчины попасть на перрон с недействительным билетом.Контролеры отказались пропустить пассажира и вступили с ними в спор, быстро превратившийся в перепалку. Один из сотрудников настолько увлекся, что принялся избивать оппонента, нанеся ему несколько ударов в лицо.Пострадавший мужчина сообщил, что вызвал полицию и отказался покидать место инцидента до прибытия правоохранителей. О дальнейшем развитии событий и реакции стражей порядка пока не сообщается.