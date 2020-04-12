По требованию санитарных властей Москвы из-за распространения коронавируса РПЦ приняла решение совершать службы Страстной недели в отсутствие прихожан.

По требованию санитарных властей Москвы из-за распространения коронавируса РПЦ приняла решение совершать службы Страстной недели в отсутствие прихожан.Богослужения в московских и подмосковных храмах с 13 по 19 апреля пройдут только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров.Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии кладбищ для посетителей в Вербное Воскресенье, а также на Пасху, Красную горку и Радоницу в связи с действием режима повышенной готовности в регионе. До окончания режима кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших."О чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ "Ритуал". Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение. Я сам в прошлом году похоронил маму и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. ".В связи с этим организации специальных бесплатных автобусных маршрутов к кладбищам не будет.Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк разъяснил, что в связи с запретом на посещение кладбищ Москвы ГБУ "Ритуал" предоставит онлайн-услуги по приведению могил в порядок и возложению цветов. В услугу будет входить поиск, фотофиксация места захоронения, фотоотчет об оказанной услуге — уборки на участке, возложения цветов.Тем временем официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда напомнил, что посещение кладбищ на Пасху не является церковной традицией."Пасха — время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших".