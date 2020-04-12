Жертвами коронавируса во всем мире стали уже более ста тысяч человек. Самая сложная обстановка — в США. Накануне там вновь обновили антирекорд по суточной смертности. За 24 часа от новой инфекции в стране скончались более двух тысяч человек.

Курс на ужесточение мер. Власти Аргентины продлили карантин до 26 апреля из-за роста количества смертей в мире от коронавируса COVID-19 — его жертвами стало более 100 тысяч человек. В Перу теперь только один член семьи сможет выходить во время карантина за продуктами. В Турции и вовсе ввели строгий комендантский час с запретом на выход из дома в течение ближайших двух дней для жителей 31 провинции.Между тем, жертвами коронавируса во всем мире стали уже более ста тысяч человек. Самая сложная обстановка — в США. Накануне там вновь обновили антирекорд по суточной смертности. За 24 часа от новой инфекции в стране скончались более двух тысяч человек. А число заразившихся достигло полумиллиона — это данные университета Джона Хопкинса. Какая сейчас обстановка в Штатах?Лос-Анджелес спрятал свое лицо. Теперь официально. С полуночи, по распоряжению мэра, все сотрудники предприятий, которые продолжают работу, обязаны носить маски. Требование касается и посетителей магазинов и аптек. "Я думаю, что мы просто должны делать то, что должны, — комментирует Джой Холцкло, жительница Лос-Анджелеса. — Маски носить и все такое. Все происходящее кажется странным. Но я думаю, что если это помогает людям, то это хорошо".На Западном побережье обстановка пока не такая ужасающая, как на восточном. Если в Лос-Анджелесе выявили всего 8,5 тысячи заболевших коронавирусом, в Нью-Йорке их почти в 11 раз больше. Но призыв к населению все тот же: "Оставайтесь дома!" Правда, в этот раз целевая аудитория выделена особая. Темнокожая.В США процент заразившихся коронавирусом и умерших от COVID-19 среди темнокожего населения непропорционально выше, чем среди других групп. К примеру, в том же Чикаго, где треть населения составляют афроамериканцы, среди заболевших их ровно половина! А доля умерших и вовсе перевалила за 70 процентов."Вы не беспомощны! Это особенно важно донести до цветного населения, — говорит Жером Адамс, главный хирург США. — Рекомендации все те же: оставайтесь дома, насколько это возможно, чтобы замедлить распространение вируса. Если Вам все же надо выйти, соблюдайте дистанцию и носите маску. Чаще мойте руки. Избегайте алкоголя, табака, наркотиков. Позвоните маме, ей нужно услышать ваш голос прямо сейчас. Нам важно, чтобы представители цветных сообществ понимали важность этих мер, активизировались и помогли остановить распространение вируса, чтобы мы могли защитить наиболее уязвимых".Между тем Дональд Трамп обеспокоился другой группой граждан — иностранцами. Они оказались заложниками пандемии на территории США. Президент, чтобы ускорить их возвращение на родину, пригрозил визовыми санкциями. "Страны, которые не принимают или неоправданно затягивают прием своих граждан из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной коронавирусом, создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев, — заявил он. — Соединенные Штаты должны иметь возможность осуществлять возвращение иностранных граждан и подданных, которые нарушают законы Соединенных Штатов".При этом ситуация в Штатах стабилизироваться не может. На этой неделе США трижды побили антирекорд по суточной смертности. Последний раз — в пятницу, когда по итогам дня в стране от вируса умерло более двух тысяч ста человек.