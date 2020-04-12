Христиане всего мира, живущие по григорианскому календарю, отмечают Пасху. Православные верующие в этот день отмечают Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное воскресенье.

Христиане всего мира, живущие по григорианскому календарю, отмечают Пасху. Православные верующие в этот день отмечают Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное воскресенье.Папа римский Франциск проведет пасхальную службу в Соборе Святого Петра. Вместо очного послания он обратится в режиме прямой трансляции из личной библиотеки. Стоит отметить, что ранее он призвал католиков найти творческий подход к празднованию Пасхи в режиме самоизоляции."Мы либо можем впасть в депрессию и отчужденность, либо можем подойти к вопросу творчески".В Великобритании трансляция местных богослужений будет вестись не только по телеканалам, но и на странице Церкви Англии в Facebook.В преддверии Пасхи в Польше священники стали проводить исповеди на автомобильных парковках. В церквях из-за ограничительных мер разрешено находиться группами численностью не более пяти человек.В честь Пасхи всемирно известный итальянский оперный певец Андреа Бочелли даст концерт в пустом Миланском соборе.В России Светлое Христово Воскресение празднуют представители Римско-католической, Евангелическо-лютеранской, Армянской апостольской церквей и часть евангельских христиан. Из-за пандемии в этом году пасхальные богослужения во многих храмах пройдут без участия прихожан и будут транслироваться в Интернете. Прихожанам рекомендовано придерживаться предписаний местных властей и оставаться дома.Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры Евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский рассказал, что российские евангельские христиане будут справлять Пасху по юлианскому календарю вместе с Русской православной церковью. Он отметил, что в этом году "это будет семейная Пасха", но после окончания режима самоизоляции обязательно состоится торжественное празднование."Если это будет в мае, значит, в мае, если в июне, значит, в июне".Председатель Немецкой евангелическо-лютеранской общины святой Анны и святого Петра Евангелическо-лютеранской церкви Михаэль Шварцкопф рассказал ТАСС, что в этом году не будет проводиться святое причастие: "Как вы знаете, по вероучению Лютера, мы все священники: пастор и все прихожане тоже. Если они не могут причащаться, то и пастор тоже не причащается — так я решил".Настоятель новосибирского Кафедрального собора Преображения Господня Денис Марчишин рассказал, что в этом году не будет проводиться традиционный обряд освящения пасхального огня на улице перед храмом, с которого обычно начинается литургия.Те храмы, которые не имеют возможности вести онлайн-трансляции служб, призывают смотреть трансляцию из Москвы, Петербурга или Ватикана.Армянская апостольская церковь, пользующаяся собственным календарем, летоисчисление в котором ведется с 552 года нашей эры по григорианскому, продолжает проводить богослужения с минимальным количеством верующих.В этом году из-за угрозы заражения коронавирусом в православных храмах праздничные службы в Вербное воскресенье пройдут с минимальным количеством прихожан. РПЦ рекомендовала прихожанам воздержаться от посещения храмов в предпасхальные и пасхальные дни, пока не будут сняты введенные властями ограничения.Служба патриарха в храме Христа Спасителя в честь Вербного воскресенья будет также транслироваться в Интернете. В этом году из-за эпидемиологической обстановки верующие могут сами освятить веточки вербы крещенской водой, пояснили в РПЦ.