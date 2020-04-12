К борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 подключился самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 Мрия. По сообщению украинского госпредприятия Антонов, которому принадлежит воздушное судно, самолет подключился к транспортировке гуманитарных грузов из Китая в страны Европы. Речь идет о перевозке медицинских средств для борьбы с коронавирусной инфекцией.

К борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 подключился самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия". По сообщению украинского госпредприятия "Антонов", которому принадлежит воздушное судно, самолет подключился к транспортировке гуманитарных грузов из Китая в страны Европы. Речь идет о перевозке медицинских средств для борьбы с коронавирусной инфекцией.Сообщается, что сегодня, 11 апреля, Ан-225 "Мрия" вылетел из Киева в свой первый коммерческий рейс после техобслуживания и модернизации. Он стал шестым самолетом авиакомпании "Авиалинии Антонова", задействованным в перевозке грузов для борьбы с COVID-19, передает РИА Новости. Остальные пять самолетов — Ан-124-100 "Руслан", которые выполняют часть этих рейсов по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS в интересах НАТО и ЕС.По данным портала Worldometers на 11 апреля, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заболевания коронавирусом, умерли уже более 105 тысяч человек.