Актриса Янина Бугрова считает, что врачи отнеслись к ее заболеванию с недостаточным вниманием. Если бы она не настояла на госпитализации, болезнь обернулась бы инвалидностью, а что еще хуже – смертью.

Актриса Янина Бугрова считает, что врачи отнеслись к ее заболеванию с недостаточным вниманием. Если бы она не настояла на госпитализации, болезнь обернулась бы инвалидностью, а что еще хуже – смертью.Бугрова узнала о своем заболевании в начале апреля. После возвращения из отпуска во Франции актрисе сделали тест на коронавирус, как и всем, кто прилетал тогда из-за границы. Результат был положительным, о чем Янина рассказала всем своим поклонникам.Звезду поместили на карантин, который, как выяснилось позже, она нарушила. Медики во время планового обхода не обнаружили актрисы по месту прописки и стали активно искать ее с привлечением внимания в СМИ. Оказалось, что Бугрова отсиживалась на карантине по другому адресу.Однако, спустя некоторое время, 43-летняя артистка забила тревогу – здоровье постепенно и, как считает сама Янина, если бы она не настояла на госпитализации, все могло бы закончиться довольно плачевно. Актриса рассказала, что врачи поставили ей диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония, но, поскольку они посчитали, что она выглядит здоровой, обязали сидеть на карантине и проходить лечение на дому."Спасибо огромное" тому доктору, который сказал, что такие, как я, должны сидеть дома. Люди сидят дома и уповают на Господа, а потом легкие в труху. Если бы я не настояла на госпитализации, осталась бы инвалидом или вообще отбросила копыта", – делится девушка с журналистами телеканала "Россия 1".12 Ноя 2019 в 5:07 PSTСейчас актриса советует всем, кто заразился коронавирусом при первом же ухудшении самочувствия сообщать врачам и настаивать на госпитализации."У меня были очень хорошие показатели, а в итоге болезнь развивалась быстро", – делится Янина.Коронавирус опасен в первую очередь тем, что разрушает клетки легких. Людей приходится подключать к аппарату ИВЛ, поскольку им становиться тяжело дышать. От этой инфекции во всем мире уже погибли более 100 тысяч человек.