Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков. Уже со среды они будут обязательны для любых поездок по городу. Пропускную систему вводят и в Подмосковье. Эпидемиологическая ситуация в столичном регионе остается самой сложной.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков. Уже со среды они будут обязательны для любых поездок по городу. Пропускную систему вводят и в Подмосковье. Эпидемиологическая ситуация в столичном регионе остается самой сложной.В столице уже девять тысяч случаев заражения. Остановить кривую роста — главная задача, ведь вирус не выбирает. С 15 апреля Москва переходит на пропускной режим."Сегодня я подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года", — заявил московский градоначальник.Заказать пропуск можно будет с понедельника на портале Мос.ру по телефону и с помощью смс. Он необходим для передвижения на общественном и личном транспорте, включая такси. Пропуск не нужен должностным лицам и гражданам до 14 лет. Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Пропуск выдается для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях."Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу. Проверка пропуска будет осуществляться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете", — подчеркнул Сергей Собянин.Аналогичные меры вводит и Московская область. Заказать пропуск жители Подмосковья могут на платформе Mosreg.ru. Он необходим для передвижения по области и поездок в столицу. Причину выезда необходимо будет сообщить сотрудникам Госавтоинспекции."На всех въездах в город выставлены наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу", — говорит Владимир Васенин, начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Москве.Это мера необходимая, как показывает практика. Сотрудники ГИБДД уже выявили на дорогах автомобилистов с положительным COVID-19. Параллельно усиливается патрулирование дворов, детских площадок, улиц, парков, ведь вирус буквально не выносит одиночества.Стационары и больницы работают на пределе. Чтобы снизить нагрузку, перепрофилируют дополнительные мощности."На сегодняшний день больных с коронавирусной инфекцией принимает 25 медицинских организаций, расположенных в городе. Если сначала для приема таких больных мы планировали развернуть в городе около 20 тысяч коек, то вчера было принято решение о существенном увеличении. Только городская система здравоохранения направит от семи до десяти тысяч коек", — говорит Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.С сегодняшнего дня 40 поликлиник дополнительно привлечены для диагностики. Компьютерная томография легких, УЗИ, кровь и мазок — комплексные лабораторные исследования позволят в кратчайшие сроки выявить пневмонию, катализатором которой в большинстве случаев является COVID-19. Близится к завершению строительство инфекционной больницы в Новой Москве."В воскресенье вечером начнем расстановку специального медицинского оборудования: системы ИВЛ, мониторы пациентов, переносные системы УЗИ — все медицинское оборудование", — рассказывает Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.Завершается внутренняя отделка, смонтированы все инженерные системы, готовы к заселению жилые корпуса. Больница рассчитана на 800 койко-мест. Уже готова принять пациентов новая больница в Звенигороде.