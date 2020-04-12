Российский боксер-профессионал, экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев побелился с журналистами мыслями о возможных поединках против двух Александров – Усика и Поветкина. С первым встреча маловероятна из-за его перехода в супертяжелый вес.

Российский боксер-профессионал, экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев побелился с журналистами мыслями о возможных поединках против двух Александров – Усика и Поветкина. С первым встреча маловероятна из-за его перехода в супертяжелый вес."У меня есть четыре боя в моей карьере, которые мне особо запомнились: с Денисом Лебедевым, когда я стал чемпионом мира, потом я провел успешную защиту с Кшиштофом Влодарчиком, потом объединил пояса в поединке с Юниером Дортикосом", — признается Гассиев."Ну и бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком, — цитирует спортсмена официальный сайт Федерации бокса России. – Конечно, было бы замечательно провести реванш с Усиком. Но на сегодняшний день у нас немного разные дороги".Как уже сообщали 33Live.RuRu, поединок Усик – Гассиев состоялся в июле 2018 года в Москве в рамках финала Всеимрной суперсерии бокса и завершился победой украинца решением судей. Усик после этого стал абсолютным чемпионом мира.При этом Гассиев высказал заинтересованность в поединке с бывшим чемпионом мира в тяжелом дивизионе Александром Поветкиным: "Если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то почему бы не провести этот поединок?"