На концерте Мы вместе на Исторической сцене Большого театра ведущие Дарья Златопольская и Андрей Малахов обратились с трогательными словами благодарности к российским врачам. Медики вышли на прямую видеосвязь со своих рабочих мест. Среди них были, в частности, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

На концерте "Мы вместе" на Исторической сцене Большого театра ведущие Дарья Златопольская и Андрей Малахов обратились с трогательными словами благодарности к российским врачам. Медики вышли на прямую видеосвязь со своих рабочих мест. Среди них были, в частности, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.МЫ ВМЕСТЕ. Трансляция концерта из Большого театра"Передовая — так сейчас говорят о работе врачей", — напомнил Андрей Малахов. Работа врачей сегодня, по его словам — это "наша оборона Москвы", а люди, которые сейчас на передовой — настоящие герои.Слово "Коммунарка" стало символом борьбы с эпидемией, отметила Дарья Златопольская, а главный врач этой больницы Денис Проценко олицетворяет мужество и стойкость. Потомственный доктор, он прошел путь от фельдшера скорой помощи до главврача и, как настоящий мужчина, шел в атаку на вирус, не скрываясь за спинами подчиненных. Сейчас он сам проходит лечение от коронавирусной инфекции.Концерт солидарности и благодарности людям, которые делают все, чтобы победить коронавирус COVID-19 в России, проходит в пустом зале, но на глазах у миллионов телезрителей. Трансляцию творческого марафона ведут телеканал "Россия 1" и сайт 33Live.RuRu.Концерт организован телеканалом "Россия 1" и Большим театром при поддержке Министерства культуры РФ. Открыл его песней "Все зависит от Бога и немного от нас" Николай Расторгуев.