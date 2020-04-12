Злоумышленник, нашел ключи от автомобиля, которые ранее потерял заявитель, выяснил к какому автомобилю они подходят, открыл машину и уехал...

Сотрудники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии оперативников УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали 37 –летнего приезжего, подозреваемого в краже автомобиля.В ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы поступило заявление от 32-летнего мужчины. Он сообщил, что от дома на Новопеределкинской улице пропал автомобиль марки «БМВ», который ранее он припарковал на улице Лобачевского.Материальный ущерб составил не менее 650 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого на улице Скульптора Мухиной. Им оказался 37-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник, нашел ключи от автомобиля, которые ранее потерял заявитель, выяснил к какому автомобилю они подходят, открыл машину и уехал.Похищенный автомобиль изъят и в скором времени будет возвращен владельцу.Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93