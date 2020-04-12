Злоумышленник, нашел ключи от автомобиля, которые ранее потерял заявитель, выяснил к какому автомобилю они подходят, открыл машину и уехал...
Сотрудники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии оперативников УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали 37 –летнего приезжего, подозреваемого в краже автомобиля.
В ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы поступило заявление от 32-летнего мужчины. Он сообщил, что от дома на Новопеределкинской улице пропал автомобиль марки «БМВ», который ранее он припарковал на улице Лобачевского.
Материальный ущерб составил не менее 650 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого на улице Скульптора Мухиной. Им оказался 37-летний приезжий.
Установлено, что злоумышленник, нашел ключи от автомобиля, которые ранее потерял заявитель, выяснил к какому автомобилю они подходят, открыл машину и уехал.
Похищенный автомобиль изъят и в скором времени будет возвращен владельцу.
Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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