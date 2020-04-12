Нападающий команды Национальной хоккейной лиги Эдмонтон Ойлерз Колби Кейв скончался на 26-м году жизни от кровоизлияния в мозг, об этом рассказала супруга хоккеиста Эмили.

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейв скончался на 26-м году жизни от кровоизлияния в мозг, об этом рассказала супруга хоккеиста Эмили."Колби скончался рано утром, – приводит слова жены Кейва пресс-служба НХЛ. – Обе наши семьи в шоке. Он был очень любим нами: его семьей, друзьями и хоккейным сообществом. Мы благодарим всех за их молитвы в это непростое время".Во вторник, 7 апреля, форвард был помещен в отделение интенсивной терапии в одну из больниц Торонто и был введен в медикаментозную кому. О причинах внутримозгового кровоизлияния не сообщается.Кейв выступает за "нефтяников" с января 2019 года. "Ойлерз" забрали его с драфта отказов "Бостон Брюинз". В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист провел за канадский клуб 11 игр и забросил одну шайбу.Rest in peace, Colby Cave.