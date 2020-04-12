Одна важнейших тем — попытка сократить добычу нефти, чтобы выровнять цены. 10 апреля, когда в Москве был уже поздний-поздний вечер, президент Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

Одна важнейших тем — попытка сократить добычу нефти, чтобы выровнять цены. 10 апреля, когда в Москве был уже поздний-поздний вечер, президент Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом. Условлено о дальнейших российско-саудовских контактах по этой проблематике на фоне того, что до этого Путин говорил с отцом принца, королем, и, конечно, с Трампом.Поистине марафонские онлайн-переговоры на разных уровнях продолжаются и сегодня. Фундаментальная договоренность 23 стран ОПЕК+ достигнута. Но если договариваются сразу столько поистине ключевых государств, психологический эффект обеспечен.В целом фундаментально: уже в мае-июне страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 миллионов баррелей в сутки. А дальше еще и поэтапные сокращения. Но на всех этапах идут переговоры, конечно, весьма непросто.Итак, в ночи министр энергетики Александр Новак подтвердил, что страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 миллионов баррелей в сутки уже в мае-июне. Ограничение добычи продлится и дальше — до мая 2022 года — но уже в меньшем объеме.В последние сутки заупрямилась Мексика, хотя ее просили подужаться не на миллионы, а всего-то на 400 тысяч баррелей. Мексиканцы говорят: "Нет, мы готовы только на 100, а остальное пусть за нас покроют США". Причин - две. Во-первых, в Мехико, естественно, очень недовольны затеянными Вашингтоном депортациями "нелегалов". Во-вторых, как раз в нефтяных штатах Техас и Калифорния хватает этнических мексиканцев, которые уже граждане США. И тут уже на Трампа можно давить через его избирателей. Как бы то ни было, "Вести в субботу" у российского министра энергетики Александра Новака оказались в нужный момент.Москва. Ночь. Но где-где, а в Минэнерго окна светятся. Идем к приемной министра. Там сейчас увидим светящийся экран. Конец — точнее, как выяснилось, перерыв — очередной многочасовой видеоконференции.- Вот ваши собеседники там. Как вы с ними расстаетесь? Это друзья?- Это мои коллеги, — отметил министр энергетики РФ Александр Новак.Каждый — естественно — за себя, за свою страну. Хотя накрыло всех.- Сегодня 4 миллиарда человек находятся на самоизоляции либо на карантине во всем мире, — пояснил Новак.- На машинах не ездят, на самолетах не летают.- Авиационное сообщение на 50% снизилось, значит, и потребление керосина. От 30 до 70% снизились продажи на АЗС.Политологи — еще категоричнее."Это очень серьезная антикризисная мера, и то, что подавляющее большинство игроков договорилось, говорит о том, что действительно приперло, припекло", — считает Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы.А вот в нашем разговоре с министром в этот момент происходит — неожиданное.- Александр Валентинович, помощники передают записку.- Звонят уже? – уточняет у помощников Новак.Мы все поняли.Звонил тот, кто выдает министру иной раз поминутные инструкции. Пока Новак говорит с президентом, вспоминаем. Именно после совещания у Путина стало понятно, что Москва, если и будет выходить на компромисс, то с участием не только ОПЕК+, но, например, и США. Но дело не в одной Америке.В зале видеоконференций обнаруживаем подарок с надписью на испанском. Похоже, от мексиканцев. Правда, лишняя баррель с этого сувенира слетает проще, чем на переговорах с мексиканцами, которых продолжают уговаривать и Эр-Рияд, и Вашингтон. Последний заявил, что сам на сокращения не пойдет, так как антикартельное законодательство США запрещает коллективное участие в сделках типа ОПЕК+. Но есть и уровень отдельных штатов. Особенно Техаса с его запасами все менее рентабельных при таких, как сейчас, ценах сланцев. Еще слово политологам."Помимо тех договоренностей, которые сделаны публично, есть еще непубличные. Мы их не знаем, не видим, но в конечно итоге, уверяю вас, и эти страны де-факто снизят объемы выбрасывания нефти на внешние рынки", — отметил политолог Марат Баширов.Деталей много. На экране совещания с "двадцаткой" видим и окошко с норвежским флагом, хотя Норвегия в "двадцатку" не входит. Но в этих переговорах участвует.- До 4 утра, насколько мне известно, вы обсуждали с министрами в ОПЕК+, потом добавились министры G20. Можно говорить теперь о глобальном нефтяном перемирии на время "водопоя", как это бывает в джунглях между тиграми и антилопами?- Мы, кстати, с нашими коллегами обсуждали возможность назвать эту кооперацию между всеми странами ОПЕК и не ОПЕК как некую конференцию или форум стран-экспортеров нефти, — сказал Александр Новак. — Суммарно мы считаем, что в течение мая-июня с учетом принятого решения по ОПЕК+ общее сокращение составит около пятнадцати миллионов баррелей в сутки.- Даже не десять, а пятнадцать?- Пятнадцать миллионов.Ну, а что все-таки саудиты, про которых, кстати, до сих пор непонятно, это они в последний месяц добычу нарастили или выкинули на рынок то, что у них было припасено в хранилищах.- Сильно дешевле добывать нефть в песках, чем в Сибири?- Я думаю, что с точки зрения эксплуатационных, инвестиционных затрат, конечно, учитывая климатические условия, дешевле, но все зависит от технологии, — отметил Новак.- Мы, сокращая добычу в России, не придем к тому, что придется закрывать какие-то скважины и навечно их потеряем?- Думаю, что компания этого не допустит, — заверил Александр Новак.Ну, все — с экрана опять звучит сигнал к сбору.