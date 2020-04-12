Национальная хоккейная лига продолжает рассматривать различные варианты завершения прерванного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20. Как сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте организации, чемпионат может быть доигран на нейтральных полях. Матчи пройдут без зрителей.

Национальная хоккейная лига продолжает рассматривать различные варианты завершения прерванного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20. Как сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте организации, чемпионат может быть доигран на нейтральных полях. Матчи пройдут без зрителей."Наша задача – подготовиться к любому повороту в развитии ситуации с коронавирусной инфекцией. Вариант с нейтральными полями возможен, но он не является для нас приоритетным. Еще рано говорить, по какому пути мы пойдем", – цитирует заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли сайт НХЛ.Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был прерван из-за пандемии коронавируса. Клубы НХЛ ушли на карантин до 15 апреля.