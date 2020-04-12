В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Всего заболевших в Подмосковье 1082, за прошедшие сутки выявлено 152 новых случая, 10 из них — у детей.

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.Всего заболевших в Подмосковье 1082, за прошедшие сутки выявлено 152 новых случая. 54 человека из них в возрасте от 18 до 44 лет, 54 человека — от 45 до 64 лет, 34 человека — от 65 до 83 лет, а также 10 детей, пишет РИА Новости.По количеству инфицированных в Московской области лидирует город Люберцы: там 92 пациента с COVID-19. На втором месте — Химки (71 случай), третьим в этом списке значится Красногорск (66). Кроме того, много зараженных в Мытищах (55 человек), Одинцове (48), Ленинском (42), Долгопрудном (35), Балашихе (33), Лобне (32), Сергиевом Посаде (29), Подольске (26), Королеве (22), Пушкине (21). В других городах заболевших менее 20.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал накануне об ужесточении режима в связи с распространением коронавируса.В целом по России число заразившихся выросло за последние сутки на 1667 и сейчас составляет 13 тысяч 584 человека. Выздоровели 1045 человек (за сутки 250), 106 умерли (за сутки 12). Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 82 регионах страны.