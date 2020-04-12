В начале июня в России может завершиться эпидемия коронавируса COVID-19, считает академик РАН, инфекционист, директор Центрального НИИ Роспотребнадзора Виктор Малеев.

В начале июня в России может завершиться эпидемия коронавируса COVID-19, считает академик РАН, инфекционист, директор Центрального НИИ Роспотребнадзора Виктор Малеев. Это — самый оптимистичный сценарий, подчеркивает ученый, и его вероятность зависит от ответственных действий россиян: соблюдения самоизоляции и других указаний правительства.Условия завершения эпидемии в начале лета — отсутствие серьезных врачебных ошибок и дисциплина россиян в вопросе сокращения контактов друг с другом, передает РИА Новости.Академик Малеев отметил, что об окончательной победе над коронавирусом можно будет говорить только тогда, когда будет разработана вакцина и привиты все граждане. Вакцина появится к концу 2020 года. "Хорошо, если получится раньше", — сказал инфекционист.