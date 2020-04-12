Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.По противоречивым данным СМИ, причиной госпитализации артистки могли стать проблемы с сердцем или инсульт. Ни один из этих диагнозов не прокомментировал концертный директор Татьяны. Он отказался от любых комментариев.Сообщается, что Булановой стало плохо дома, и родственники вызвали скорую помощь. Известно, что она находится в сознании, по некоторым данным – в реанимации. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.Эта новость напугала поклонников творчества артистки. В соцсетях они оставляют Татьяне пожелания здоровья и скорейшего выздоровления.В ноябре 2019 года Татьяна Буланова стала героиней программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.