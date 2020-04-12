Легковой автомобиль протаранил магазин на автозаправочной станции в Тверской области. Машина выбила витрину и снесла человека, стоявшего в помещении. Момент аварии запечатлели камеры наблюдения, установленные на АЗС.

В Сети появились кадры с камер наблюдения, запечатлевших серьезное ДТП, произошедшее, как утверждают местные СМИ, в субботу, 11 апреля, на автозаправочной станции в Эммауссе в Тверской области.Водитель автомобиля Audi по неустановленной пока причине утратил контроль над транспортным средством. Неуправляемая машина влетела в помещение магазина, выбив витрину, после чего легковушка сбил охранника.Какие травмы получил пострадавший – пока не уточняется.