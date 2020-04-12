Выявлен очередной факт нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

21 марта текущего года на улице Геологов города Александров инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Александровскому району был остановлен автомобиль "ВАЗ-211240" под управлением 34-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, что на месте было подтверждено показаниями специального прибора.Мужчина признался, что употреблял перед поездкой спиртные напитки. Также выяснилось, что ранее автолюбитель уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Полицейские напоминают, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Водители, повторно управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, могут лишиться не только водительских удостоверений, но и свободы на срок до двух лет.Также сотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, гражданин не только грубо нарушаете закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Алкоголь замедляет реакцию человека – это может привести к необратимым трагическим последствиям.Полицейские обращаются ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.