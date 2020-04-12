Выявлен очередной факт нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
21 марта текущего года на улице Геологов города Александров инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Александровскому району был остановлен автомобиль "ВАЗ-211240" под управлением 34-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, что на месте было подтверждено показаниями специального прибора.
Мужчина признался, что употреблял перед поездкой спиртные напитки. Также выяснилось, что ранее автолюбитель уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Полицейские напоминают, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Водители, повторно управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, могут лишиться не только водительских удостоверений, но и свободы на срок до двух лет.
Также сотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, гражданин не только грубо нарушаете закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Алкоголь замедляет реакцию человека – это может привести к необратимым трагическим последствиям.
Полицейские обращаются ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.