Папа Франциск впервые за полвека повелел провести крестный ход на католическую Страстную пятницу не у Колизея, а на пустынной площади перед собором Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск впервые за полвека повелел провести крестный ход на католическую Страстную пятницу не у Колизея, а на пустынной площади перед собором Святого Петра в Ватикане. Рим. Вечный город. Со своей вечной страстью к общению. Но после того как в стране заразились уже 150 тысяч человек, даже римляне решили повременить.Ватикан, каким его никто не видел. 11 апреля 2020 года. Мы на Сан-Пьетро. Завтра — Пасха, а здесь никого: ни туристов, ни верующих. Только полиция. Но и не появится никто. Это первая в истории Вечного города Пасха, когда все дома.Традиционного обряда омовения ног в четверг не было, крестного пути в Великую пятницу у Колизея не было. Папа Римский молился и медитировал перед базиликой Святого Петра без верующих. На этом балконе в воскресенье никто не появится, послания "Граду и миру" не будет, его будут транслировать онлайн.Молиться — дома у телевизоров. Мессы транслируются онлайн. Церкви закрыты, хотя попытки правительства говорить, открыть двери храмов, были, но никаких компромиссов с вирусом. В Италии опять 600 погибших.После Пасхи откроют детские магазины: на карантине дети выросли — нужна одежда. Все остальное – возможно, лишь после 3 мая. Постепенно. Уже создан комитет, который будет готовить Италию к возвращению к нормальной жизни, если статистика позволит.Рождество — со своими. Пасха — с кем хочешь. Но этот принцип на Пасху не работает — только по месту прописки, то есть никаких загородных домов, дач — контроль будет усилен. Вот циркуляр полиции, который выпустили накануне: куда усилить — полиция и так на каждом углу. Газеты лучше не читать: эти ежедневные бюллетени будто сводки с фронта. Посмотрим хотя бы на заголовки. "Поможет ли Европа Италии?" — главный вопрос, который волнует страну.