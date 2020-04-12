12.04.2020

2020-04-12 21:20:06

Пошли в атаку: во Владимирской области проснулись клещи

Специалисты регионального Роспотребнадзора обнародовали статистику по сезонной активности клещей. По данным еженедельного мониторинга за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратилось 16 человек, из них 10 детей (г. Владимир, Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Кольчугинский, Муромский, Селивановский и Юрьев-Польский р-ны).

Укус клеща не так безболезнен как кажется. Так называемые иксодовые клещи являются переносчиками девяти инфекционных заболеваний. Их не обнаружили.

Для того чтобы прогулка по лесу или парку не стала причиной обращения за медицинской помощью, необходимо знать и помнить некоторые простые правила:

– Одежда для посещения леса должна быть из плотной, не ворсистой ткани. Клеща легче заметить на светлой одежде.

– При передвижении по лесу старайтесь держаться середины тропинок. Для отдыха лучше выбирать солнечные проветриваемые поляны без кустарников, вдали от оврагов и пастбищ.

– Исключите возможность заползания клещей под одежду (рубашку или куртку нужно заправить в брюки, брюки в носки, обуть сапоги, плотно застегнуть манжеты и ворот рубашки). Обязательно надевайте головной убор.

– Пользуйтесь средствами, отпугивающими клещей, которые наносятся на одежду или кожу в соответствии с инструкцией. Репелленты можно приобрести в аптечной и торговой сети.