Бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальном насилии. Об этом говорится в заявлении прокуратуры округа Лос-Анджелес.

Бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальном насилии. Об этом говорится в заявлении прокуратуры округа Лос-Анджелес.Обвинение связано с изнасилованием, якобы произошедшим в мае 2010 года в одном из отелей Беверли-Хиллз, сообщает телеканал "Россия 24".В марте текущего года бывшего продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы за домогательства и изнасилование. Он отбывает срок в тюрьме Нью-Йорка. Накануне стало известно, что Вайнштейн вылечился от коронавируса.