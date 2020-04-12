По оценкам академика РАН Виктора Малеева, директора Центрального НИИ Роспотребнадзора, до конца апреля в России выздоровеет более тысячи пациентов с диагнозом COVID-19. Это произойдет потому, что лечение основного числа пациентов с коронавирусом занимает порядка двух недель, уточнил эксперт.

По оценкам академика РАН Виктора Малеева, директора Центрального НИИ Роспотребнадзора, до конца апреля в России выздоровеет более тысячи пациентов с диагнозом COVID-19. Это произойдет потому, что лечение основного числа пациентов с коронавирусом занимает порядка двух недель, уточнил эксперт.Однако если болезнь протекает тяжело, выздоровление может занять до двух месяцев, передает РИА Новости. При заражении коронавирусом COVID-19 тяжелое течение болезни наблюдается в 20 процентах случаев, рассказал академик. Остальные случаи — средней тяжести и легкие, добавил он.Ранее Малеев спрогнозировал, что при самом оптимистичном сценарии эпидемия коронавируса в России закончится в начале июня. Но для этого нужно, чтобы все россияне дисциплинированно подошли к требованиям по самоизоляции, а также выполняли другие распоряжения властей, введенные в связи с распространением инфекции.В России зафиксировано 11917 случаев заболевания. 94 пациента умерли. 795 человек вылечились.