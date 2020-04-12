В нескольких регионах России неожиданно похолодает, рассказал ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В нескольких регионах России неожиданно похолодает, рассказал ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, холодный воздух придет в Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье.В указанных регионах до четверга температура будет ниже нормы на 2-4 градуса. "Мы уже и забыли, что температура может быть ниже нормы", — отметил Вильфанд.В Москве в воскресенье метеорологи прогнозируют отсутствие осадков. Антициклон пока не сумел прогреть воздух до нормы апреля в столице и Подмосковье — плюс 5-10 градусов. Атмосферное давление вырастет до 752 миллиметров ртутного столба.