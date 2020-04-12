За неделю до старта первого в истории шахмат интернет-турнира ведущих гроссмейстеров мира, который организует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, стал известен состав участников. В число восьми претендентов на победу в Magnus Carlsen Invitational вошел и россиянин Ян Непомнящий.

За неделю до старта первого в истории шахмат интернет-турнира ведущих гроссмейстеров мира, который организует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, стал известен состав участников. В число восьми претендентов на победу в Magnus Carlsen Invitational вошел и россиянин Ян Непомнящий.Ранее сообщалось, что Карлсен в роли главного организатора состязаний, которые стартуют 18 апреля, хотел бы видеть на турнире первую восьмерку международного рейтинга ФИДЕ, в которую кроме Непомнящего входит еще один россиянин – Александр Грищук. Однако, судя по всему, не все потенциальные участники оказались готовы сыграть, что называется, "с листа".В итоге из первых восьми лучших шахматистов мира согласно классификации ФИДЕ в турнире не участвуют Грищук (6-е место), Левон Аронян (Армения, 7-е) и Уэсли Со (США, 8-е). К первому номеру рейтинга Карлсену присоединились Фабиано Каруана (США, 2-е место), Динг Лижень (Китай, 3-е), Непомнящий (4-е), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 5-е).Кроме того персонально были приглашены голландец Аниш Гири (10-е место в классификации ФИДЕ), лидер рейтинга по игре в блиц американец Хикару Накамура (18-е место ФИДЕ) и восходящая звезда шахмат иранец Алиреза Фируджа (21-е место).Как уже сообщали 33Live.RuRu, турнир начнется 18 апреля по круговой системе и продлится более двух недель. Сначала каждый участник сыграет с каждым, а затем лидеры сыграют в плей-офф. Призовой фонд Magnus Carlsen Invitational равен 250 тыс. долларов, при этом победитель получит 70 тыс. долларов.