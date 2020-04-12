Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.В любом случае следует соблюдать все правила и ограничения, подчеркнул градоначальник.Также будет действовать пропускная система для поездок в область и обратно.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также ввел пропуска с 15 апреля. Об этом он сообщил в Instagram. Оформить электронный пропуск можно на портале uslugi.mosreg.ru, он необходим всем, кто пользуется каким-либо транспортом. Документ не понадобится служащим, сотрудникам правоохранительных органов, судьям и журналистам.