Писательница Татьяна Толстая сообщила о смерти критика и публициста Александра Тимофеевского-младшего. Причину смерти она не назвала.

Писательница Татьяна Толстая сообщила о смерти критика и публициста Александра Тимофеевского-младшего. Причину смерти она не назвала.Александр Тимофеевский-младший скончался на 62 году жизни, передает ТАСС.Он родился 14 августа 1958 года в Москве в семье знаменитого писателя и поэта Александра Тимофеевского, автора песни "Пусть бегут неуклюже". После окончания киноведческого факультета ВГИКа Тимофеевский работал в газете "Московские новости", журнале "Столица". Он стоял у истоков издания "Русский телеграф", был шеф-редактором в общественно-политическом и литературном журнале "Русская жизнь", а также советником генерального директора издательского дома "Коммерсантъ".