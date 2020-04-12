В субботу в больнице скончался муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов.

В субботу в больнице скончался муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов. Его госпитализировали ночью с подозрением на коронавирус COVID-19.Как рассказали "Интерфаксу" в Минздраве Ингушетии, Мартазанов был в тяжелом состоянии из-за пневмонии, а тест подтвердил наличие новой коронавирусной инфекции.Духовенство республики попросило жителей приходить на похороны мелкими группами в масках. После выражений соболезнования, соблюдая дистанцию, расходиться.65-летний Абдурахман Мартазанов возглавил муфтият Ингушетии летом 2019 года.