Со следующей недели для поездок по Москве и Московской области на всех видах личного и общественного транспорта потребуются специальные цифровые пропуска. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он сообщил в личном блоге вечером в субботу, 11 апреля.

Со следующей недели для поездок по Москве и Московской области на всех видах личного и общественного транспорта потребуются специальные цифровые пропуска. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса в городе. Об этом он сообщил в личном блоге вечером в субботу, 11 апреля.Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным. Получить пропуск сможет каждый, перечень уважительных причин является открытым.Пропуск для передвижения по Москве будет выдаваться в электронном виде, он представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.Заказать пропуск можно будет на портале mos.ru, заполнив соответствующую заявку. Для получения пропуска также можно отправить смс на короткий номер 7377 либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.При этом электронный пропуск для поездки в медицинское учреждение будет действителен в течение суток, количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничивается. Для поездки на такси пропуск также понадобится.Собянин отметил, что ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения."Между Москвой и Московской областью будет действовать "роуминг" цифровых пропусков", — написал Собянин. То есть для поездки "Москва — Московская область" и обратно потребуется только один пропуск.Столичный градоначальник пообещал, что информация о выданных спецпропусках по окончании действия режима повышенной готовности в Москве будет уничтожена.Цифровые пропуска в Москве не потребуются детям младше 14 лет. Кроме того, без пропуска, но с удостоверением смогут передвигаться судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты, а также сотрудники охраны.Аналогичные меры вводятся и в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Оформление цифровых пропусков в области также начнется 13 апреля, обязательными они станут с 15 апреля.Такая пропускная система будет действовать в столичном регионе до 30 апреля.