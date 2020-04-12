В США зафиксировали 18860 смертей от коронавируса. Это антирекорд, до сих пор печальное первое место занимала Италия: 18849 смертей, сообщили в Университете Джона Хопкинса.

В США зафиксировали 18860 смертей от коронавируса. Это антирекорд, до сих пор печальное первое место занимала Италия: 18849 смертей, сообщает ТАСС.В штате Нью-Йорк, который находится в эпицентре эпидемии, число жертв за сутки выросло на 783 и достигло 8627 человек, заявил губернатор Эндрю Куомо. Однако кривая госпитализации выходит на плато, к ИВЛ подключают все меньше, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что процент заразившихся коронавирусом и умерших от COVID-19 среди темнокожего населения США непропорционально выше, чем среди других групп. В Чикаго, где треть населения составляют афроамериканцы, среди заболевших их ровно половина. А доля умерших перевалила за 70 процентов.В то же время президент Дональд Трамп обеспокоился судьбой иностранцев, которые оказались заложниками пандемии. Чтобы ускорить их возвращение на родину, Трамп пригрозил визовыми санкциями.